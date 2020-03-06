38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций. Но не все могут выдержать строгие требования регулятора: около 38 банков остаются в зоне повышенного риска, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Среди них – небольшие банки с низкими рейтингами (не выше ruB+).

Тем не менее, индекс здоровья банковского сектора России вырос и превысил 90%. Это означает, что в стране снизилась частота банкротств банков – на 43%, с 57 случаев отзыва лицензий в 2018 году до 28 в 2019 году.

Одновременно происходит укрупнение банков: в 2019 году отмечено 12 реорганизаций банков в виде присоединения к более крупным и устойчивым банкам. В итоге после объединения три банка отдали лицензии добровольно без банкротства.