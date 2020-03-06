В России в 1,5 раза чаще стали подделывать банковские карты

Помимо психологических уловок мошенники в России прибегают и к техническим схемам: количество поддельных банковских карт увеличилось в 2019 году в 1,6 раза.

"За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье "Мошенничество", возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%", — сообщили в пресс-службе МВД (цитата РИА Новости).

Преступники ради наживы избегают грабежа и больше занимаются мошенничеством, хотя его доля в общих преступлениях составляет всего 10,8%.

Но преступники все чаще прибегают к техническим уловкам – свыше 50% от всех мошенничеств совершены при помощи современных IT-технологий.