Правительство Великобритании потратило 4,4 миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к Brexit

Правительство Великобритании потратило по меньшей мере 4,4 миллиарда фунтов стерлингов ($5,6 миллиарда) из средств налогоплательщиков на подготовку к выходу из Европейского союза, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление аудита (NAO).

По данным NAO, большая часть денег была потрачена на расходы по персоналу, строительство новой инфраструктуры и оплату внешних консультаций.

В целом 1,9 миллиарда фунтов стерлингов было потрачено на оплату труда государственных служащих, 1,5 миллиарда — на новую инфраструктуру и 288 миллионов фунтов стерлингов — на внешние консультации.

Хотя некоторые министерства должны были дополнить свои расходы из существующих бюджетов, правительство в целом потратило лишь около 70% из 6,3 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на покрытие расходов на подготовку к Brexit.

NAO отмечает, что приведенные оценки сосредоточены только на стоимости правительственных приготовлений и не учитывают будущие расходы, такие как выплата ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit.

Великобритания вышла из блока 31 января. В течение наступившего после этого 11-месячного переходного периода стороны должны договориться о своих будущих отношениях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что переходный период должен подойти к концу 31 декабря вне зависимости от того, достигнет ли Лондон договоренностей с Брюсселем о торговле до конца года.