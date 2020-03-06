Евро превысил отметку 76 рублей впервые с января 2019 года

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. При этом курс европейской валюты превысил отметку 76 руб. впервые с 16 января 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 67,61-67,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 67,68 руб. — это на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 76,04 руб., повысившись на 14,25 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 9,85 копейки до 71,44 руб.

Нефть продолжает дешеветь в пятницу на фоне опасений относительно последствий вспышки коронавируса для спроса на топливо.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,8% и составила $49,58 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,8% до $45,54 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 2,2%. Цена контрактов WTI к закрытию торгов в четверг упала на 1,9%.