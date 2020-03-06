Инсценировщиков ДТП задержали в Челябинской области

ОПГ, занимавшийся автоподставами, задержали в Челябинской области. О банде, которая на протяжении нескольких лет промышляла в регионе, ГТРК "Южный Урал" сообщили в областном Управлении ГИБДД.

Мошенники разработали универсальную схему обмана: бросались под проезжающие автомобили, провоцируя наезд. Дальше имитировали "нанесение тяжких телесных повреждений" и порчу личных вещей. Если водитель не сразу поддавался, появлялись "свидетели", требовавшие вызвать скорую или отвести "покалеченного" человека в больницу. Сами "пострадавшие" обещали, что подадут в суд. После этого появлялся единственный возможный вариант — выплата возмещения ущерба на месте ДТП. Под таким психологическим давлением многие водители соглашались на поставленные условия.

В ГИБДД дали несколько советов, как вести себя в подобной ситуации. Очень важно ни в коем случае не покидать место происшествия. При необходимости — оказать помощь пострадавшему и обязательно вызвать сотрудников Госавтоинспекции, а также медицинскую помощь. Даже при небольших травмах – синяках, ссадинах или царапинах — нужно, чтобы их зафиксировали медики. Полезным будет записать имена и контакты очевидцев, прокомментировали в пресс-службе ведомства. Обычно такое развитие событий мошенников не устраивает, и они предпочитают поскорее убраться восвояси.