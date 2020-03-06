Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В мексиканском Монтеррее продолжается турнир Женской теннисной ассоциации Abierto GNP Seguros с призовым фондом 252 тыс. долларов. Во втором круге россиянка Анастасия Потапова играла против словенки Тамары Зиданшек и выиграла в трех сетах.

При этом матч сложился очень сложно для нашей теннисистки. Она разгромно проиграла первую партию (1:6) и уступала во второй — 3:5 и 0:40. Однако Настя сумела выпутаться из сложнейшей ситуации, выиграла второй сет на тай-брейке (7:6), а в третьем соперница явно сникла и наша спортсменка победила легко – 6:1. Потапова вышла в четвертьфинал.