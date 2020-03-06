Вильфанд vs Тишковец: ложка дегтя в "малиновое" лето

Прогнозы о "малиновом" лете не основываются на объективных данных. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Накануне в интервью Вести.Ru ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец охарактеризовал грядущее лето как "малиновое": погода будет очень комфортной, без дождей и засухи, температура воздуха – на пару градусов выше обычного.

На большей части Русской равнины будет преобладать температурный режим, который медики называют идеально комфортным для человека: плюс 22-27 градусов. Что касается осадков, то если в средней полосе России, а также на черноморском побережье Кавказа и в Крыму количество дождей ожидается около нормы и чуть ниже ее, то в отдельных районах русского севера, в Черноземье, Среднем и Нижнем Поволжье, в низовьях Дона возможен дефицит, местами до 40-50 процентов.



При этом Тишковец подчеркнул, что столь долгосрочные прогнозы по определению не могут быть идеально точными. Они лишь отражают общую картину. По словам синоптика, сейчас он разрабатывает авторскую методику прогнозирования погоды. "Я не дельфийский оракул, но учусь", — сказал синоптик в шутку, но напомнил, что обещал теплую зиму, и его прогноз сбылся.

Однако с мнением Тишковца Вильфанд не согласен. "Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова", — считает он.

По его словам, для таких прогнозов нужно "обладать эзотерической информацией" и быть связанным с космосом. Как подчеркнул синоптик, авторы методики должны ссылаться на конкретные цифры или объяснять методологию прогнозирования.

Вильфанд сказал, что Гидрометцентр не делает прогнозы "в таких формулировках", но до конца марта представит собственный прогноз на лето. При этом его вероятность составит около 50 процентов.