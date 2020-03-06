В Забайкалье сотрудницы полиции на время сменили профессию, став моделями. Как сообщает ГТРК "Чита", в преддверии 8 марта в Чите состоялся праздничный мастер-класс для женщин-полицейских различных служб краевого и городского УМВД.

Наставницей представительниц прекрасного пола стала Алена Сапунова. В 2013 году она получила титул "Лучшая модель России". Теперь — возглавляет региональный конкурс "Краса России". Модель показала, как красиво и правильно ходить, причем не только по подиуму, но и в обычной жизни.

Женщины в погонах научились азам позирования перед фотокамерой. После прохождения краткого курса "модельной" теории сотрудницы правоохранительных органов смогли на практике применить только что полученные знания и устроили настоящее дефиле.