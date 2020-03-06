Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против гражданина РФ Олега Тинькова: российскому бизнесмену грозит до шести лет тюремного заключения.

В США российского банкира обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов в тот период, когда Тиньков был гражданином США.

Тиньков получил гражданство США в сентябре 1996 года, но отказался от американского паспорта в 2013 году.

Тиньков начинал с создания розничной сети бытовой техники "Техношок", которую продал, а деньги инвестировал в производство пельменей и создание пивных ресторанов.

Согласно обвинительному заключению Олег Тиньков был косвенным мажоритарным акционером онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги.

В обвинительном заключении утверждается, что после первичного публичного размещения акций (IPO) компании TCS Group на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями банка на сумму более $1 миллиарда. Почти сразу же структуры Тинькова продали акции на $200 миллионов.

Через три дня после IPO Тиньков отказался от своего гражданства США, но проводил сделки. Но Тиньков обязан был доложить в Налоговую службу США (IRS) о продаже своих активов по всему миру и уплатить налог на такую прибыль в IRS. Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.

Таким образом, Тиньков обманул Налоговую службу США, считают в американском Минюсте. В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту, возврат неуплаченных налогов в казну США и денежные штрафы.

Ранее Вестминстерский магистратский суд обязал Олега Тинькова передать полиции и суду паспорт РФ, кипрское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии (Italian resident card).

Российский бизнесмен, подозреваемый в неуплате налогов, теперь должен отмечаться в британской полиции 3 раза в неделю. Тиньков внес залог в 20 миллионов фунтов стерлингов в британский суд для сохранения свободы передвижения на время слушаний о его возможной экстрадиции в США. Тинькова обязали оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Холланд-парка в Кенсингтоне.

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили ранее в TCS Group Holding.