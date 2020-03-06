Заводом в Рыбинске руководит первая в России женщина топ-менеджер из Италии

Кристиана Шелца из Италии - первая в России женщина топ-менеджер завода по производству кабелей, расположенного в Рыбинске. В канун 8 марта она поделилась секретами своей, совсем не женской, профессии.

Она любит путешествовать, много улыбается и руководит крупным предприятием. "Когда я первый раз пришла на производство, то была абсолютно очарована особой магией, которая создает из полимерных гранул оболочку кабеля", – рассказывает корреспонденту ГТРК "Ярославия" Кристиана. 23 года в профессии, работала в разных странах, но с Россией получилась любовь с первого взгляда. Признается, что пять лет работы здесь стоят пятидесяти в любом другом государстве.

Для нее крайне интересно производство — почти все процессы на предприятии автоматизированы. Сначала из алюминиевой катанки вытягивают проволоку, она является основой проводника будущего кабеля. Затем несколько таких проволок скручивают и изолируют. Сергей Беляев, скрутчик-изолировщик продолжает: "Впереди — важный этап, мы накладываем экран на кабель. Он состоит из медной проволоки и служит для защиты кабеля от пробоев". Заключительная операция — та самая магия: из фольги, алюминия и полимерных гранул получается оболочка. Далее серия испытаний высоким напряжением и процесс завершен.

В переговорной за столом сидят руководители подразделений. Они все молодые, карьерный рост у них начался с "нуля". Один год проработал в Рыбинске, затем два года стажировки в Милане и уже вернулся на управленческую должность на завод, рассказывает Олег Коротинский, директор по закупкам.

Амбициозным и мотивированным предлагают получить образование сразу в нескольких зарубежных странах. Сейчас думают над внедрением гибкого рабочего графика для сотрудников. На вопрос о планах на будущее Кристиана Шелца загадочно улыбается и предлагает необычное решение — кадровое. Надеется, что в ее мужском коллективе вскоре появятся сотрудницы-девушки. Может быть, для кого-то из них, как для руководителя предприятия, это станет делом всей жизни.