КНР требует не называть COVID-19 китайским вирусом

В Китае за сутки зафиксировано почти полторы сотни новых случаев коронавируса. Причем, в половине из них — инфекцию привезли из-за границы. Симптомы обнаружили во время проверки на пунктах пропуска. Кроме того, подтвердилось, что заболеть можно повторно.

143 новых заражения в полуторамиллиардном Китае против более двух тысяч случаев за его пределами вынуждают уже китайские власти вводить для прибывающих в КНР жесткие ограничения. Всех, кто прилетает в Китай из Италии, Ирана и Южной Кореи — теперь в обязательном порядке изолируют, отправляя в двухнедельный карантин.

Основание есть: как минимум, у 75 прилетевших оттуда — коронавирус уже подтвердился. Отчего и МИД КНР взывает к политкорректности — требуя впредь не называть COVID-19 "китайским вирусом". Тем более что границ для него, как выяснилось, не существует. А китайский опыт придется кстати. Военные медики в Ухане без перерыва тестируют взятые у пациентов образцы биоматериалов.

"В этих пробирках вся информация о состоянии здоровья пациентов. И чем раньше мы передадим врачам результаты по каждому тесту, тем раньше они поставят точный диагноз и начнут лечение", — руководитель лабораторной группы Национально-освободительной армии Китая Цзян Тао.

В случае подозрения — повторный анализ теперь обязательно. Ведь были случаи, когда тест-система показывала отрицательный результат — пациента выписывали, а спустя время результат уже снова положительный. Один из таких пациентов в Ухане скончался всего через два дня после выписки. Возраст — 36 лет, он даже не был в группе риска. Поэтому в Ухане теперь открывают специальный реабилитационный госпиталь для тех, кто вылечился, чтобы внимательно наблюдать за состоянием их здоровья, соблюдая при этом все те же карантинные меры предосторожности и защиты.

То, что носить одну и ту же маску можно не дольше двух-трех часов — говорили уже много. Потом она не только бесполезна, но еще и опасна. И лучше ее конечно сразу выкинуть. Но ведь это тоже — источник заразы.

В Шэньчжэне для использованных масок даже специально разработали контейнеры. "Прежде чем открыть крышку — аппарат измеряет температуру, а потом, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи дезинфицируют все, что внутри контейнера", — говорит технический специалист компании-разработчика Ван Цзян.

Но такие технические новинки — единичны, да и вряд ли эффективны — когда речь идет о промышленных масштабах. Только в Ухане объем медицинских отходов, что ежедневно вывозят из больниц, почти 200 тонн.

Маски, простыни, тампоны, перевязочные и любые другие расходные материалы — все это немедленно утилизируют — сжигают. Но перед этим обязательно стерилизуют.

"Мы обслуживаем пять районов Уханя, это сопоставимо с пятью городами. И все больницы, где лечат зараженных, все везут к нам. Другого варианта нет", — отметил руководитель мусороперерабатывающего предприятия Мэй Ган. И это серьезная проблема, которую Китаю теперь тоже предстоит решить, чтобы не столкнуться еще и с дополнительным экологическим ущербом.