Погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз

В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на юге установится по-настоящему летняя погода, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве будет очень тепло, но облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура +9…+11°, в понедельник +6…+8°, без осадков.

В Санкт-Петербурге погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, в понедельник временами пройдут небольшие осадки. Температура +2…+4°, в понедельник до +6°.

На Русском Севере граница между весной и зимой пройдёт по Полярному кругу: севернее – небольшой мороз и снегопады, южнее – снег с дождём и оттепели. В Мурманске и Нарьян-Маре -2…-5°, в Архангельске днём около нуля, ночью -5…-7°. В Сыктывкаре 0…+2°, временами мокрый снег. В Вологде +3…+5, временами дождь.



Тепло будет и в Черноземье, небольшие дожди, в зоне влияния атмосферного фронта, пройдут только в западных регионах. В Воронеже, Курске и Белгороде +12…+16°.

На Верхней Волге будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В Среднем Поволжье и в низовьях Волги будет солнечно и очень тепло. В Нижнем Новгороде +5…+8°, в понедельник до +10°, временами дождь. В Пензе, Саранске и Ульяновске в субботу +5…+7°, в воскресенье и понедельник +10…+12°. В Астрахани около +10°, в понедельник до +14°.

На юге, в антициклоне, будет солнечно и тепло по-летнему. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ялте +19…+24°.

На Урале, на южной периферии атлантических циклонов, небольшие осадки пройдут не везде. В Екатеринбурге около 0°, без существенных осадков, в Челябинске и Тюмени днем +2…+5°, временами небольшой снег с дождём.

Погоду в Западной Сибири будут определять циклонические вихри, которые принесут потепление, сильный ветер и непродолжительные снегопады. В Омске в субботу около -5°, в воскресенье и понедельник около 0°. В Новосибирске в субботу -13…-15°, в воскресенье и понедельник -3…-5, временами небольшой снег. В Красноярске в субботу -10…-12°, в воскресенье -6…-8°, в понедельник -3…-5°, снег.

На юге Дальнего Востока атмосферное давление погода будет изменчивой, местами пройдут небольшие осадки. Во Владивостоке около 0°, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре днём +3…+5°, ночью ─ заморозки.