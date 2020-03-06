Формула-1. FIA не нашла доказательств нарушений со стороны Ferrari

Международная федерация автоспорта опубликовала новый пресс-релиз по поводу своего соглашения с командой Ferrari по поводу возможных нарушений регламента чемпионата "Формулы-1" со стороны итальянской "конюшни". Убедительных доказательств недобросовестности не найдено.

Напомним, что еще в сезоне-2019 возникли подозрения, что Ferrari, возможно, модифицировала двигатели своих болидов и тем самым добилась незаконного увеличения мощности через увеличение расхода бензина. FIA вела расследование, а потом заключила со Скудерией закрытое соглашение.

Против этого, как уже сообщали Вести.Ru, выступили семь команд-участниц формулического турнира во главе с чемпионами мира из Mercedes. Они потребовали от FIA объяснений и открытия результатов расследования. Федерация своим очередным документом пытается снять вопросы.

"Ferrari отвергла подозрения и утверждала, что ее силовые установки работали по правилам в течение всего сезона, — говорится в объяснении. – FIA не была полностью удовлетворена объяснениями, однако решила, что дальнейшие действия могут не привести к окончательному выводу из-за сложности вопроса и невозможности предоставить неопровержимые доказательства нарушений".

В результате в соответствии со статьей 4 (II) Судебных и дисциплинарных правил FIA приняла решение прийти к соглашению с Ferrari об окончании расследования: "Такой тип соглашения является правовым инструментом, который признается необходимым компонентом любой дисциплинарной системы, а его конфиденциальность регламентируется статьей 4 (VI) Судебных и дисциплинарных правил".