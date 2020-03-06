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6 марта 202010:58

То густо, то пусто: авторынок России пошел на снижение

Несмотря на некоторый подъем продаж в январе, по итогам февраля рынок новых легковых автомобилей вновь вернулся к привычному сокращению. Правда, полной картиной на данный момент не располагают даже в Ассоциации европейского бизнеса.

В феврале, согласно данным AEБ, в нашей стране было реализовано 119 073 автомобиля. Это на 2% меньше, чем в том же месяце 2019 года. Однако ситуация на рынке сейчас может представляться не совсем такой, какая она на самом деле: у аналитиков не хватает информации для анализа.

"Учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года", - заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Стоит добавить, что под "некоторыми брендами" понимаются в первую очередь немецкие компании - BMW и Daimler, которые совокупно занимают вполне заметную долю премиального сегмента.

Лидеры февральской статистики удивления не вызывают - это по-прежнему Lada, Kia и Hyundai, но в небольшом плюсе (1%) оказался только последний бренд. Продажи АвтоВАЗа сократились сразу на 7% к февралю прошлого года и на 4% к январю, а Kia в обоих случаях потеряла 4%. В прошлом месяце активно росли продажи марок китайского происхождения: Haval реализовал 1 220 автомобилей (+127%), FAW прибавила 184%, продав всего 105 машин за месяц, а продажи Changan подскочили сразу на 534% - с 68 до 431 автомобилей. Заметно выросли и объемы реализации автомобилей марки Suzuki: в феврале прошлого года японцы продали 231 машин, в прошедшем месяце - уже 621 экземпляр.

Пятерка лидеров рынка по конкретным моделям за февраль выглядит так: Lada Granta, Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. По сравнению с прошлым годом несколько сдала позиции только "Гранта", продажи прочих моделей продемонстрировали некоторый рост.

Текст: АвтоВести

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