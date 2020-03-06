Российская ИТ-компания отвергла обвинения США в адрес топ-менеджера

В рассекреченных документах Министерства юстиции США утверждается, что нынешний руководитель департамента сетевой безопасности российской компании Group-IB Никита Кислицын причастен к продаже незаконно полученных пользовательских данных. Group-IB работает в области кибербезопасности и обвинения отрицает.

По данным издания Cyberscoop, Кислицын фигурирует в опубликованном тексте обвинения, выдвинутого несколько лет назад в отношении другого россиянина, Евгения Никулина. Никулина задержали в 2016-м году в Праге, экстрадировали в США и обвиняют в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Очередные слушания по делу должный пройти в Сан-Франциско 9 марта.

В документе, о котором пишет Cyberscoop, утверждается, что Кислицын в 2012-м году пытался продать логины и хэшированные пароли пользователей социальной сети Formspring за 5500 евро. В официальном заявлении Group-IB сказано, что "обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением".

Ни компания, ни сам Кислицын не получали от американских властей официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящее 9 марта заседание. Кроме того, в Group-IB отметили, что утверждения минюста США относятся к событиям, произошедшим 8 лет назад, когда Кислицын был независимым исследователем по кибербезопасности и отношения к компании не имел.