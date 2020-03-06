Вести.net: инструменты для удаленной работы становятся бесплатными

Магазин мобильных приложений Google Play перестал выдавать результаты поиска по запросам, связанным с коронавирусом. По целому набору ключевых слов вроде COVID-19 и коронавирус, если написать латиницей, выдача будет абсолютно пустой, не будет найдено даже официальное приложение центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Оно никуда не делось и по прямой ссылке его можно установить, но в поиске будет пусто.

Есть версия, что таким образом в Google решили бороться с недобросовестным продвижением приложений, в описание которых добавлены популярные сейчас запросы. Сейчас много бессмысленных приложений-пустышек, опять же эксплуатирующих обсуждаемую тему. Официальным полезным приложениям просто не повезло. Кстати, в русскоязычном варианте Play Market никакой цензуры нет и упоминание коронавируса благополучно находятся, в их числе и знаменитая игра-симулятор пандемии.

Напомню, на днях крупнейших мировой ритейлер Amazon сообщил, что удалил более миллиона объявлений о продаже товаров, которые были заявлены как спасение от коронавируса. В России и тут свободнее. На том же Avito продаются и обереги от коронавируса и отвары от коронавируса и даже обложки iPad от коронавируса.

Инструменты для удаленной работы, чтобы из профилактических соображений поменьше общественным транспортом в офис ездить, становятся доступнее. Российская компания "Битрикс24" сделала бесплатный тариф своего сервиса управления бизнесом. Точнее оно было бесплатным, но теперь сняли ограничения по количеству подключенных к системе сотрудников.

Сергей Кулешов: "Мы сейчас пока не определяли какого-то конкретного срока. Это достаточно проблематично, потому что прогнозы разные и скажем так, мы скорее здесь будем действовать по ситуации, как люди будут пользоваться, насколько это окажется необходимым. Сейчас по тому спросу, который видим, то есть по количеству вопросов, которые нам задают в нашу поддержку по телефону и так далее, мы видим, что спрос существенный. Это значит, что скорее всего тариф будет достаточно долго жить".

За последние сутки с небольшим существенно доступнее свои решения для бизнеса сделали как минимум две крупнейших мировых корпорации. С 10 марта и на ближайшие полгода бесплатная версия Microsoft Teams будет работать без ограничений по количеству пользователей и с видеосвязью, до 1 июня в бесплатный режим переводится Hangouts Meet от Google. Это видеконференцсвязь, плюс набор сопутствующих сервисов для 250 участников. Есть версия, что новые клиенты, которые сегодня переходят на удаленную работу вынужденно, так на удаленке в итоге и останутся.

Сергей Кулешов: "В целом рынок довольно большой. То есть сегодня, скажем так экономический эффект от удаленной работы уже измеряется сотнями миллиардов рублей, даже просто в России. Что такое экономический эффект от удаленной работы - это когда компания может не оплачивать по сути рабочее место. Этот эффект уже огромный. Этот тренд только нарастает. Уже сегодня в нашей стране насчитывается порядка 650 тысяч удаленных рабочих мест, то есть различных облачных сервисов, которые обеспечивают удаленную работу. Это количество будет расти стремительно. Есть прогнозы, что к 2022 году их количество увеличится до трех миллионов по нашей стране".

Новый поворот в истории про криптовалюту мессенджера Telegram и американскую комиссию по ценным бумагам. Точнее новые детали блокчейн-проекта Павла Дурова, которые стали известны благодаря его противостоянию с биржевым регулятором. Так вот, на фоне разбирательства был опубликован список инвесторов, вложившихся в TON с суммами. Как выяснилось, например, что находящийся в СИЗО бывший министр по вопросам открытого Правительства Михаил Абызов инвестировал $20 млн, еще $10 млн вложил Роман Абрамович, $15 млн поступили от Михаила Гуцериева. Ранее о своем участие в криптопроекте, по данным "Ведомостей", говорили сооснователь Qiwi Сергей Солонин и сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили. Всего же в тот раунд Дуров привлек $850 млн от 81 инвестора.