Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий

Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку российских предприятий и валюту, переведенную нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса соответственно). Проект поправок размещен на сайте regulation.gov.

Сейчас закон допускает конфискацию контрабанды — денег, алкоголя, взрывчатых веществ, наркотиков, которые незаконно перевозят через границу стран ЕАЭС.

Однако закон не предусматривает конфискацию валюты за рубежом, отметил Минфин, сообщает "Ведомости". Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает такие нарушения: за шесть с половиной лет произошло 4460 преступлений, возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел.

Между тем количество осужденных составило в 2015-2018 гг. 33 человека: десять человек осуждены за невозврат выручки, 23 человека — за перевод валюты по подложным документам.

Минфин выступал ранее за отмену этих валютных статей в Уголовном кодексе и подготовил соответствующий законопроект. Но что-то изменилось в коридорах власти, и теперь за невозврат валютной выручки предлагают наказывать.