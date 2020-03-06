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6 марта 202010:58

7 компаний, обвиненных в экомаркетинге

AlexBabashov/Wikimedia

В современном мире все чаще потребители предпочитают тратить чуть больше денег, чтобы приобрести продукты, которые не навредят окружающей среде. Поэтому зачастую компании используют в рекламе “экологические” посылы, чтобы продать товар или услугу, даже если на самом деле сказанное в рекламе – ложь. 

Ниже мы расскажем о компаниях, которых обвинили в “зеленом” пиаре.

1. Volkswagen и другие автомобильные бренды

Нет ничего экологически чистого в дизельных двигателях, которые выделяют вредные вещества в атмосферу. Однако это был настоящий скандал в автомобильной индустрии.

Скандал с Volkswagen, когда компания преуменьшала объем вредных выбросов, стал информационным поводом практически для всех СМИ. Однако другие автомобили столкнулись с аналогичной ситуацией.

Среди них BMW, Chevrolet, Ford и Mercedes-Benz. Все эти бренды так или иначе эксплуатировали идею “чистого дизеля” и экологически чистого двигателя.

2. Nestle

В 2019 году производителя продуктов питания и напитков Nestle SA обвинили в том, что компания содействует использованию рабского труда на плантациях какао в Африке. По версии обвинения, дети-рабы работают на плантациях по 14 часов без оплаты труда. Считается, что такая ситуация имеет место в Кот-д’Ивуаре. Сама компания отвергает все обвинения, заявляя, что рабский труд неприемлем ни в каком виде.

3. Nest Labs

Nest Labs – это умные термостаты, которые рекламировали как устройства, позволяющие сберегать электроэнергию и, следовательно, благотворно влиять на экологию. Однако это утверждение вызывало сомнения у National Advertising Division начиная с 2013 года.

4. Kauai Coffee

В Kauai Coffee утверждали, что кофейные таблетки на “100% биоразлагаемые”, однако это оказалось не так. Дело в том, что капсулы были сертифицированы в Biodegradable Products Institute, группе по защите окружающей среды, которая выдала сертификат о том, что капсулы могут разлагаться на “промышленном оборудовании”, но никак не на мусорной свалке. При этом, ощущается острая нехватка соответствующих промышленных мощностей.

5. Ryanair

Авиакомпанию Ryanair также обвинили в экомаркетинге после того, как власти Великобритании запретили рекламную кампанию, в которой утверждалось, что именно эта авиакомпания является лидером по низкому уровню выбросов вредных веществ в атмосферу в Европе.

Эта бюджетная авиакомпания в прошлом году вошла в топ-10 европейских авиакомпаний с самым высоким уровнем вредных выбросов в атмосферу.

Однако в рекламе утверждалось, что у авиакомпании самый низкий уровень выбросов на километр в Европе, так как у нее самый молодой флот и самые топливо-эффективные двигатели.

6. H&M

Компанию H&M критиковали за ее планы начать производство одежды из циркулозы, экологичного материала, которые производится из переработанной одежды.

Скандинавский производитель будет производить одежду из материала, изготовленного шведской компанией Re:newcell.

Одежда H&M будет состоять на 50% из циркулозы и на 50% из вискозы.

Предполагается, что одежда из новой ткани появится в продаже уже этой весной.

Однако такой шаг вызвал шквал критики со стороны ряда экспертов, которые назвали его очередной попыткой экомаркетинга.

7. Barrick Gold Corp

Одной из горнодобывающих компаний, обвиненных в экомаркетинге, стала канадская добывающая компания Barrick Gold Corp, которой принадлежат шесть шахт по всему миру.

Согласно отчетам, компания сделала значительные шаги по улучшению ситуации с защитой окружающей среды в регионах присутствия компании. Однако эксперты утверждают, что компания не предоставляет сведений о реальных социально-экономических действиях и мерах по защите окружающей среды, связанных непосредственно с добычей.

Помимо этого, компания не предоставляет данных о загрязнении окружающей среды.

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