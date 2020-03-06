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Силовики 17 минут назад

6 марта 202011:15

Стрельба московских полицейских по нарушителю с ножом попала на видео

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Московские полицейские выстрелами ранили неадекватного мужчину, пытавшегося с ножом напасть при задержании на окружающих.

За несколько минут до происшествия прохожие обратили внимание на мужчину, бормотавшего бессвязные слова и размахивающего ножом во дворе жилого дома на улице Бутлерова. Очевидцы вызвали полицию.

 

К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов нарушитель умудрился сам себе нанести несколько порезов. После прибытия полицейских и непродолжительных уговоров успокоиться, мужчина бросился в сторону людей с криком: "Аллаху Акбар", в результате чего сержанты были вынуждены открыть огонь, сначала предупредительный, а затем на поражение.

По факту применения оружия проводится доследственная проверка. Раненый мужчина был госпитализирован, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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