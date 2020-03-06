В России резко выросли продажи книг о вирусах и здоровье

Российские книжные магазины и онлайн-ритейлеры резко увеличили продажи книги о здоровье и медицине, а в онлайн-кинотеатрах резко вырос просмотр фильмов о вирусах и эпидемиях. Россияне перед угрозой глобальной эпидемии коронавируса хотят понять происходящее.

Например, удвоились продажи книг о пандемии, историях смертельных вирусов, которые пережило человечество. Россияне скупают и научные книги о микробах, медицине и микробиологии, о повышении иммунитета.

Помимо исторической и научной литературы вырос спрос и на художественную литературу по теме вирусов. Например, удвоились продажи книги Альбера Камю "Чума", в 1,6 раза — книги "Любовь во время чумы" Габриэля Гарсиа Маркеса, сообщил "КоммерсантЪ".

На треть выросли просмотры фильмов "Поезд в Пусан", "Эпидемия" и "Вторжение".

Граждане РФ следуют в общем тренде – во всем мире вырос интерес к научной и художественной литературе об эпидемии и вирусах.

По данным итальянской газеты La Repubblica книга "Чума" Камю поднялась с 71-го на третье место в рейтинге бестселлеров.

Писатели и издатели стараются реагировать на ситуацию и выпускают актуальные книги о вирусах и эпидемиях. В целом это правило, чем исключение, — в апреле 2019 года после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в десятки раз вырос спрос на роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".