Заказы промпредприятий Германии восстановились в январе

Промышленные предприятия Германии зафиксировали восстановление спроса в январе, до того как вспышка коронавируса подорвала глобальную деловую активность.

В январе заказы промпредприятий выросли на 5,5% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами более чем за пять лет, что служит позитивным сигналом после длительного спада в производственном секторе. В декабре было зафиксировано сокращение заказов на 2,1%.

Внутренние заказы в январе упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как иностранные заказы выросли на 10,5%. Заказы из стран еврозоны подскочили на 15,1%, из других стран — на 7,8%.

В годовом выражении объем заказов промпредприятий Германии в январе сократился на 1,4%.

Между тем, распространение вируса COVID-19 по всему миру привело к сбоям в цепочках поставок, создав угрозу для экономики.

В конце февраля глава Центробанка Германии Йенс Вайдман заявил, что темпы роста крупнейшей экономики Европы в 2020 году могут оказаться ниже ранее ухудшенных оценок из-за распространения коронавируса. В декабре Бундесбанк снизил прогноз роста реального ВВП на 2020 год до 0,6%.