Робин ван Перси станет помощником Адвоката в "Фейноорде"

Известный голландский футболист Робин ван Перси в ближайшее время войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда". 36-летний ван Перси станет помощником главного тренера Дика Адвоката.

В круг обязанностей ван Перси войдет работа с нападающими команды. В частности, ему будет поручена опека словацкого нападающего Роберта Боженика. В последнее время Робин работал экспертом на телевидении.

Робин ван Перси – воспитанник "Фейеноорда", но большую часть карьеры он провел за рубежом — в "Арсенале", "Манчестер Юнайтед", "Барселоне" и "Фенербахче". Зимой 2018 года он вернулся в родной клуб, где отыграл полгода и завершил карьеру.