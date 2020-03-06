Аномальные снегопады могут стать причиной масштабного паводка в сибирских регионах. В каких именно районах ждать "большую воду" — рассказали в полпредстве СФО.

Готовиться к половодью нужно Алтайскому краю, Кемеровской и Новосибирской областях, республикам Алтай и Тыва. Об этом шла речь на встрече полномочного представителя президента в округе и главы регионального МЧС, передает ГТРК "Новосибирск".

По мнению специалистов, осадков за сезон выпало очень много. В первую очередь, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные рядом с Обью и Иртышом. Уровень воды в реках может достичь критических отметок.

Планы работ, а также взаимодействия различных структур в случае ЧС уже составлены и в данный момент проходят утверждение у региональных властей. В полную готовность приведут также все подразделения МЧС. В случае возникновения больших заторов, приводящих к резкому подъему уровня воды, лед на реках будут распиливать.