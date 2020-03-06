Главу "Строй Групп" и его советника арестовали за хищение 3 миллиардов при исполнении ГОЗ

Суд арестовал гендиректора компании "Строй Групп" Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Их обвиняют в хищении 3 миллиардов руб. по подложным контрактам по гособоронзаказу, заявила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Бабаеву и Лободе предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ответила Петренко на запрос "Интерфакса". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению следствия, мошеннические действия Бабаева, Лободы и иных неустановленных лиц в 2015-2019 годах привели к тому, что при выполнении предусмотренных госпрограммой "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг." 11 договоров "похищены бюджетные средства порядка 3 миллиардов руб.". Деньги выведены на счета связанных с мошенниками юрлиц при заключении подложных контрактов.

При этом договорные обязательства "Строй Групп" не исполнены, а сроки выполнения проектов сорваны, подчеркнула Петренко.

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски по местам жительства и работы обвиняемых, допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначены финансово-экономические экспертизы.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к преступлению, а также руководителей "фирм-однодневок", через которые выводили деньги за рубеж. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ.

Компания "Строй групп" зарегистрирована в 2007 г., основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, автодорог. Выручка в декабре 2018 г. составила 3,5 миллиарда руб., чистая прибыль — 101 миллионов руб. Бабаев возглавляет также компанию "ТД ЛПП" и является совладельцем компании "Голден карго".