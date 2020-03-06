Ядерный арсенал и открытое небо: МИД РФ прокомментировал происходящее в США

Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, а стремится к приданию им новых возможностей, расширяя вероятность их применения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции, прямую трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

По ее словам, особую озабоченность вызывают работы по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.

Все это ведет к понижению порога применения ядерного оружия и создает впечатление, что Вашингтон решил использовать ядерный конфликт "в качестве реальной политической опции". А для того, чтобы придать легитимность своим действиям, американские власти ссылаются на угрозы со стороны Китая и России.

Кроме того, Москва обеспокоена заявлениями американской стороны о Договоре по открытому небу. По словам Захаровой, этот документ пытаются использовать во внутриполитических играх. Она напомнила, что этот договор, подписанный в 1992 году, является важным механизмом обеспечения европейской безопасности.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп планирует выйти из этого договора. Но решение это не окончательное, консультации продолжаются.