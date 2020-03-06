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Аварии и ДТП 7 минут назад

6 марта 202011:42

В Твери тепловоз врезался в пассажирский автобус. Видео

ВКонтакте/tver_tram

Утром в пятницу, 6 марта, на улице Карбышева в Твери произошла авария с участием автобуса и тепловоза. Регистратор очевидца запечатлел момент ДТП, а один из пассажиров снял на видео последствия столкновения.

 

На записи видно, как водитель маршрутного транспортного средства, в салоне которого находились люди, притормозил перед путями, пересекающими проезжую часть.

Затем автобус ускорился и подставил борт тепловозу, после чего и произошло столкновение.

 

Как утверждают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.

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