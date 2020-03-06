В Твери тепловоз врезался в пассажирский автобус. Видео

Утром в пятницу, 6 марта, на улице Карбышева в Твери произошла авария с участием автобуса и тепловоза. Регистратор очевидца запечатлел момент ДТП, а один из пассажиров снял на видео последствия столкновения.

На записи видно, как водитель маршрутного транспортного средства, в салоне которого находились люди, притормозил перед путями, пересекающими проезжую часть.

Затем автобус ускорился и подставил борт тепловозу, после чего и произошло столкновение.

Как утверждают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.