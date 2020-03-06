ЮНЕСКО: почти 300 миллионов учащихся пропускают занятия из-за коронавируса

Вспышка коронавируса нарушила образовательный процесс почти 300 миллионов учащихся по всему миру, говорится в докладе ЮНЕСКО.

"Хотя временное закрытие школ в результате кризисов в области здравоохранения и других кризисов, к сожалению, не ново, глобальные масштабы и скорость нынешних перебоев в сфере образования не имеют аналогов и, если они будут продолжаться, могут поставить под угрозу право на образование", — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

По состоянию на среду 13 стран, включая Китай, Италию и Японию, закрыли школы в попытке сдержать распространение вируса. По данным ЮНЕСКО, это затронуло почти 290 миллионов учащихся. По меньшей мере в 10 странах некоторые школы закрыты на местном уровне, но если школы закроются по всей стране, еще 180 миллионов детей не смогут посещать занятия. Данные ЮНЕСКО не учитывают закрытие начальных школ в Нью-Дели до апреля, о котором стало известно в четверг.

Больше всего учащихся вынужденно пропускают занятия в Китае. По всей стране, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, более 233 миллионов учащихся не ходят школу из-за коронавируса. На втором месте Япония, в которой занятия отменены почти для 16,5 миллиона учащихся.

ЮНЕСКО, учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, 10 марта проведет экстренное совещание по поводу закрытия школ в связи с коронавирусом. Агентство заявило, что оно поддерживает реализацию крупномасштабных программ дистанционного обучения.