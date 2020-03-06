Венесуэла поменяла миллионы тонн нефти на продукты

Венесуэла выменяла миллионы баррелей сырой нефти на поставки водовозов и кукурузы в рамках соглашения "Нефть в обмен на продовольствие" с мексиканской компанией для обеспечения импорта в условиях ужесточения санкций США, согласно сообщению компании и графику экспорта, передает Reuters.

Частная мексиканская фирма Libre Abordo SA, у которой нет предыдущего опыта работы с нефтяными компаниями, стала основным клиентом государственной нефтяной компании PDVSA, чьи клиенты начали сокращаться из-за санкций.

Компания Libre Abordo на данный момент получила купила 6,2 миллиона баррелей сырой тяжелой нефти из Венесуэлы для перепродажи на международных рынках и вскоре должна получить еще два груза нефти и топлива, которые должны быть загружены в этом месяце, согласно экспортной программе PDVSA.

В заявлении, направленном Reuters, Libre Abordo сообщила, что в прошлом году она подписала контракт на экспорт мексиканской кукурузы и автоцистерн в Венесуэлу в обмен на поставки нефти, и что этот договор все еще действует.

Компания заявила, что проконсультировалась с юристами по поводу сделки, и ей сообщили, что нарушений санкций США не было, поскольку не было никаких денежных выплат, поскольку нефть была получена в качестве компенсации продовольственной помощи.

Венесуэла, которая уже долгое время страдает от гиперинфляции, экономического спада и голода, изо всех сил пыталась обеспечить поставки всевозможных товаров — от продуктов питания до предметов медицинского назначения. Миллионы венесуэльцев приняли решение эмигрировать на фоне бедности в стране.

Libre Abordo отказалась раскрывать название юридической фирмы, которая предоставила совет, но предоставила копию текста Reuters.

"Исходя из полученной нами информации, представляется, что приобретение компанией Libre права на груз PDVSA в целях удовлетворения ранее существовавших долговых обязательств произошло полностью за пределами юрисдикции США по основным санкциям", — отметили юристы в своем анализе.

Контракт между мексиканскими владельцами Libre Abordo — Ольгой Сепедой и Вероникой Эспарса — и правительством Венесуэлы вступил в силу в прошлом году, и посредники для переговоров не использовались, говорится в сообщении компании.

"Это не контракты купли-продажи, — сказали в компании. — Libre Abordo была крайне осторожна. Контракт считается гуманитарной помощью".

Компания заявила, что планирует завершить поставку 210 тысяч тонн белой кукурузы и тысячи автоцистерн в ближайшие месяцы, получая при этом в обмен нефть.