Захарова рассказала о фирменном стиле антироссийских вбросов

Власти Нидерландов оказывают давление на окружной суд Гааги по делу о крушении рейса MH-17 в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что в Нидерландах идет информационная кампания, что происходит "не в последнюю очередь с подачи властей страны", передает телеканал "Россия 24".

"Это такой уже фирменный стиль, когда идут вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что набирает обороты медийная кампания, которая "отличается обвинительным уклоном в адрес России, ее граждан".

"Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд", — резюмировала Захарова.

Как известно, малайзийский пассажирский Boeing, следовавший по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Украинские власти обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили об отсутствии средств, позволяющих сбивать самолеты на такой высоте.

Международное следствие по разбившемуся рейсу MH17, которое ведется без участия России, летом 2019 года назвало подозреваемых в убийстве людей. Среди них — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По данным следствия, они участвовали в доставке ракеты ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому лайнеру.

Утверждается, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который базировался в 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документы, подтверждающие принадлежность ракеты Украине, но следователи проигнорировали эту информацию.

В МИД РФ неоднократно называли обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.