Почему женщины страдают от боли сильнее мужчин

Медикам давно известно, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от так называемых функциональных болевых синдромов, которые не связаны с травмами. К примеру, по подсчётам американских учёных, среди пациентов с мигренью и синдромом раздражённого кишечника женщины составляют треть. При этом среди пациентов с фибромиалгией (мышечно-скелетной болью) доля женщин составляет 90%.

Долгое время специалисты не могли понять, чем это объясняется. Казалось, женский пол сам по себе является фактором риска. Собственно, это предположение в итоге оказалось верным.

Исследователи из нескольких научных центров США выяснили, почему женщины более уязвимы перед функциональными болевыми синдромами.

Виновником оказался нейрогормон пролактин, известный в первую очередь как стимулятор лактации (в последние месяцы беременности и после родов он повышает секрецию молозива, способствует его превращению в зрелое грудное молоко).

В ходе работы специалисты искали различия в клетках и нервах, которые посылают болевые сигналы в мозг у самцов и самок мышей.

Оказалось, у последних одна из изоформ рецептора пролактина избирательно регулирует сенсибилизацию (чувствительность) ноцицепторов. Это первичные сенсорные нейроны, которые активируются только болевым раздражителем и проводят болевые импульсы.

Также авторы работы отмечают, что приём опиоидов вызывает у женщин выброс пролактина. Получается, такие обезболивающие средства по сути могут усиливать функциональный болевой синдром. Подобные эффекты наблюдались раньше, но учёные не могли их объяснить.

Кроме того, выяснилось, что в некоторых случаях усиление боли может быть связано с инициирующими событиями. Например, выброс пролактина и обострение боли могут происходить при стрессе.

"Эти инициирующие события могут быть самыми разными - приём алкоголя, усталость, нарушение сна. Но стресс является наиболее распространённым триггером", - отметил старший автор исследования Фрэнк Поррека (Frank Porreca) из Аризонского университета.

По словам его команды, полученные данные помогут разработать новые методы лечения хронических болей у женщин.

К примеру, известно, что препараты-агонисты дофаминового D2-рецептора, применяющиеся при других заболеваниях, ограничивают высвобождение пролактина и не вызывают привыкания. Возможно, они в сочетании с другими классами лекарств обеспечат более эффективное лечение функционального болевого синдрома, говорят исследователи.

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Science Translational Medicine.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному. А другое любопытное исследование показало, что мужчины боятся боли сильнее, чем женщины.