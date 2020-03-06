Дело биатлониста Логинова. МИД России выразил протест Италии

Министерство иностранных дел России выразило Риму официальный протест в связи с обысками в расположении биатлонной сборной нашей страны, которая участвовала в чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Карабинеры вломились в номера наших спортсменов и тренеров.

Как уже сообщали Вести.Ru, история с обысками у биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича стала продолжением допинговой истории первого, которого правоохранители Италии вновь заподозрили в том, что он мог иметь в своем багаже запрещенные препараты. В результате Логинов отказался от последней гонке мирового первенства.

"Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом наши представители особо настаивали на том, что ситуация выглядит неприемлемой из-за раннего проведения следственных мероприятий – 6 утра, — в день, когда у гонщика был очередной старт. Захарова заявила о "непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии инцидента на развитие сотрудничества между нашими странами".

"В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, а именно — шесть утра, было выбрано якобы с тем, чтобы "позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро", — цитирует РИА Новости официального представителя МИД России. – В действительности гонка состоялась в 14:30 и такие объяснения итальянской стороны несостоятельны".