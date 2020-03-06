Названы российские цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Старт продаж самой крупной модели среди компактных "Мерседесов" в России фирма анонсировала еще осенью прошлого года. Публикация прайс-листа прошла буднично: модель появилась в официальном конфигураторе и, как оказалось, сохранила 7-местный вариант.

Mercedes-Benz GLB в переднеприводном семействе стоит особняком. Прочие модели, включая даже "вседорожный" GLA, ориентированы прежде всего на использование на городском асфальте, тогда как GLB играет роль эдакого транспорта для семейных путешествий в том числе и с легким налетом бездорожья. Именно поэтому две из трех предложенных россиянам модификаций по умолчанию снабжаются полным приводом.

Базовый переднеприводный GLB 200 в исполнении Comfort оснастили уже известным по другим моделям 1,33-литровым турбомотором с отдачей в 163 л.с. в паре с семиступенчатым роботом. За такой кроссовер дилеры попросят минимум 2 520 000 рублей, что чуть выше, чем, допустим, стартовая цена Lexus NX. За эти деньги кроссовер получает фирменный мультимедийный комплекс MBUX с 10-дюймовым монитором и виртуальной приборкой, экокожу и накладки под карбон в салоне, климат-контроль и 17-дюймовые колесные диски.

Систему полного привода по умолчанию устанавливают на кроссовер начиная с версии GLB 200d по цене от 2 910 000 рублей. Дизель на этом вседорожнике развивает 150 л.с. и работает тоже с роботом, но уже восьмиступенчатым. За более насыщенную комплектацию Progressive придется заплатить на 200 тысяч больше.

Топовым же до появления "подогретого" AMG GLB 35 будет считаться вседорожник GLB 250, который стоит как минимум 3 340 000 рублей. Его двухлитровая бензиновая "четверка" развивает 224 л.с., а трансмиссия идентична применяемой на дизельном варианте. У такого вседорожника есть и комплектация Sport по цене от 3 520 000 рублей.

Что касается трехрядного исполнения интерьера, то за два дополнительных креслица в багажнике дилеры Mercedes-Benz попросят отдельных денег. Стоит эта опция 133 200 рублей.