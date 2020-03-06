Мать выдернула ребенка из-под колес лихача, влетевшего на переход. Видео

В Сети появилось видео с регистратора очевидца, снявшего инцидент, произошедший в минувший вторник, 3 марта, на пешеходном переходе в Великом Новгороде.

Водитель легкового автомобиля, практически не снижая скорость, выехал на "зебру", где в тот момент находились люди.

Женщина, пересекавшая проезжую часть вместе с ребенком, заметила опасность и буквально выдернула малыша из-под колес лихача.

Судя по реакции очевидцев, автомобиль все же зацепил ногу юного пешехода, однако обошлось без серьезных травм.