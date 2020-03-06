Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей

Чистая прибыль Московской бирже выросла за 2019 г. на 2,4% до 20,2 миллиарда руб., следует из отчетности по МСФО.

Биржа смогла рекордно увеличить комиссионные доходы на 10,7% до 26,2 миллиарда руб. за счет роста оборота по сделкам на срочном рынке, рынках облигаций и акций.

При этом биржа контролировала свои расходы, и операционные расходы выросли намного меньше доходов — на 6,8%.

Биржа переживает один из лучших своих периодов: частные инвесторы открывают счета на бирже, компании проводят размещения акций и облигаций, на рынок устремились иностранные инвесторы. В итоге выросли обороты по сделкам и комиссионные доходы, прибыль биржи.

Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.