Глава ФРБ Далласа: темпы распространения коронавируса определят дальнейшие шаги ФРС

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил, что скорость распространения коронавируса в США будет важным фактором при оценке необходимости еще одного снижения процентной ставки на заседании ФРС в марте. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я буду очень, очень внимательно следить за темпами выявления случаев [заражения коронавирусом], — сказал Каплан в интервью Bloomberg TV. — Нам просто нужно посмотреть, как будет в реальности развиваться ситуация в ближайшие 10 дней, две недели. Это будет ключевым фактором, который я буду использовать, чтобы оценить, что является целесообразным и можем ли мы ждать дольше".

Во вторник американский центробанк объявил об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов до 1-1,25%, стремясь поддержать экономику на фоне вспышки вируса COVID-19.

Тем не менее рынок акций остался под давлением на фоне ожиданий, что ФРС придется снова снизить ставку на очередном заседании 17-18 марта.

Каплан, голосующий член Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), сказал, что его не беспокоит реакция рынка, добавив, что денежно-кредитная политика не предназначена для устранения волатильности. Скорее, по мере того, как влияние вируса распространяется все шире, более низкие ставки могут помочь противостоять будущему ужесточению финансовых условий.

Каплан также отметил, что фискальная политика может сыграть определенную роль в смягчении воздействия вируса.

Он добавил, что у Федрезерва нет инструментов для целевого кредитования компаний, пострадавших от вируса. "Что мы можем сделать, так это побудить банки проявлять терпимость к мелким заемщикам", — сказал Каплан.