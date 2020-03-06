Москва "в жесткой форме" обратилась к Вашингтону по поводу Красиловой

Москва в жесткой форме потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию россиянки Олеси Красиловой из Испании. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудница Всероссийского центра карантина растений Красилова была задержана в феврале на Тенерифе. В Испании она была в служебной командировке. Ее обвиняют в том, что, работая в американском посольстве, она якобы передавала третьим лицам биометрические данные. В случае экстрадиции в США ей может грозить пожизненное заключение.

По словам Захаровой, задержание Красиловой — это еще один пример охоты на россиян, которую США развязали по всему миру​​​. Она сообщила, что МИД направил Испании ноту, в которой выражена серьезная озабоченность задержанием и помещением под стражу россиянки. Москва призывает Испанию не делать шаги, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию.

"Мы надеемся, что испанские власти займут принципиальную правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для двухсторонних связей", — предупредила Захарова.

Также МИД потребовал от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.