Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Актер Александр Петров в преддверии Международного женского дня обратился к мужчинам, призвав их сделать приятный подарок любимым женщинам: пригласить их в кино на романтическую картину "Лёд 2".

"Ну вот и 8 марта, мужики, день наших женщин. Потому что без женщин мы кто? Правильно, никто. Поэтому зовите своих любимых жен, подруг, подруг подруг, начальниц, коллег, конечно же, мам, бабушек, внучек и приходите смотреть историю о любви", – сказал он.



Фильм "Лёд 2" вышел на экраны 14 февраля и с тех пор не перестает бить рекорды в отечественном прокате.

"Лёд 2" рассказывает о самом главном чувстве, без которого выжить в этом мире очень сложно – о любви. В новом фильме романтическая история перерастает в семейную. Искренние отношения отца и дочери придают "Льду" драматическую глубину.