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Коронавирус 10 минут назад

6 марта 202012:53

Коронавирус объявился в Ватикане, Камеруне и Сербии

EPA

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране зафиксирован первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Речь идет о 43-летнем мужчине, который живет в Суботице (север Сербии). Он заразился, когда был в Будапеште, передает ТАСС.

Кроме того, в пятницу в Камеруне коронавирус подтвердился у 58-летнего гражданина Франции, который приехал в столицу страны Яунде 24 февраля.

МИД РФ рекомендует российским гражданам и туристам при планировании поездок за рубеж учитывать ранее опубликованные рекомендации в связи с распространением коронавируса нового типа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что дипведомство следит за развитием ситуации с распространением коронавируса и оказывает содействие гражданам России.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане власти КНР зафиксировали вспышку вызванную новым коронавирусом заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ее эпидемией международного масштаба.

Случаи заражения выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Больше всего заразившихся зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.

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