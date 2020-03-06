Коронавирус объявился в Ватикане, Камеруне и Сербии

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране зафиксирован первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Речь идет о 43-летнем мужчине, который живет в Суботице (север Сербии). Он заразился, когда был в Будапеште, передает ТАСС.

Кроме того, в пятницу в Камеруне коронавирус подтвердился у 58-летнего гражданина Франции, который приехал в столицу страны Яунде 24 февраля.

МИД РФ рекомендует российским гражданам и туристам при планировании поездок за рубеж учитывать ранее опубликованные рекомендации в связи с распространением коронавируса нового типа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что дипведомство следит за развитием ситуации с распространением коронавируса и оказывает содействие гражданам России.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане власти КНР зафиксировали вспышку вызванную новым коронавирусом заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ее эпидемией международного масштаба.

Случаи заражения выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Больше всего заразившихся зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.