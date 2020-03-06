ФТС: коронавирус привел к сокращению таможенных платежей на 1 миллиард рублей в день

Потери бюджета от сокращения таможенных платежей из-за снижения товарооборота между Россией и Китаем достигли 1 миллиарда руб. в день, но план по перечислениям на 2020 год остается прежним, поскольку ослабление рубля частично увеличивает объем перечислений, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

"Есть сокращение таможенных перечислений в бюджет примерно на 1 миллиард руб. в день из-за ситуации, связанной с коронавирусом, и эта цифра сейчас сохраняется", — отметил Булавин, сообщает "Интерфакс".

Однако ослабление рубля приводит к частичному увеличению объема таможенных платежей. "Мы немножко на ослаблении рубля отыграли, но тенденция в целом (по сокращению перечислений — прим. ред.) сохраняется", — пояснил Булавин.

ФТС в феврале перечислила в бюджет 365,5 миллиарда руб., что на 16,9% меньше, чем в феврале 2019 г. (439,61 миллиарда руб.). В январе-феврале ФТС перечислила в бюджет 722,3 миллиарда руб., что на 16,1% меньше, чем в январе-феврале 2019 года (860,6 миллиарда руб.).

План ФТС по перечислениям в бюджет на 2020 год составляет 5,343 миллиарда руб.

В 2019 году служба перечислила в бюджет 5 триллионов 728,96 миллиарда руб., что на 5,5% меньше, чем в 2018 году (6,063 триллиона руб.), но на 25,2% больше, чем в 2017 году (4 триллиона 575,69 миллиарда руб.).