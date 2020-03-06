МИД РФ осудил решение французских властей закрыть дело об избиении российской журналистки

В МИД РФ прокомментировали решение французской прокуратуры, касающееся избиения в Париже российской журналистки Виктории Ивановой. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, решение о прекращении соответствующего дела нарушает права корреспондента.

"Мы считаем, что принятое в отношении российской журналистки решение нарушает ее права, нарушает принципы справедливости, неотвратимости наказания за совершение правонарушение", – цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, МИД поддерживает решение Ивановой добиваться того, чтобы избившего ее полицейского привлекли к ответственности. Она пообещала, что ведомство не оставит этот случай без внимания.

"Мы, безусловно, отправим все материалы в ОБСЕ и другие международные структуры", –добавила Захарова.

Иванова получила несколько ударов дубинкой от сотрудника полиции, когда освещала в Париже первомайскую демонстрацию в 2019 году. Стража порядка не смутило то, что у нее на руке была повязка с надписью "Пресса". В результате репортер попала в больницу, где у нее обнаружили сотрясение мозга и ушибы.

Тогда МИД РФ назвал недопустимым насилие в отношении журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности, и призвал французские власти тщательно расследовать этот инцидент.

Союз журналистов России также осудил нападение на Иванову. Организация в этой связи обратилась в Международную федерацию журналистов.