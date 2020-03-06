Кубок IBU. Виктория Сливко стала второй в масс-старте в Раубичах

На очередном 8-м этапе биатлонного Кубка IBU в белорусских Раубичах стартовал очередной соревновательный день. Женщины состязались в масс-старте и победу праздновала немецкая биатлонистка Стефани Шерер. Наша Виктория Сливко заняла второе место.

Шерер стала одной из немногих, кто сумел пройти дистанцию без промахов на стрельбище. Ее время 32 мин. 29,7 сек. Сливко промахнулась один раз и стала второй, третье место у француженки Каролин Коломбо.

В гонке принимали участие еще четыре представительницы сборной России. Молодая Полина Шевнина прошла дистанцию без промахов и стала шестой. У Анастасии Поршневой (3 промаха) – 17-е место, Екатерина Глазырина (4) стала 22-й, Валерия Васнецова (6) – на 30-й позиции.