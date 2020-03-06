Камера наблюдения запечатлела стрельбу по нарушителю в Саратовской области

Полицейские обнародовали кадры задержания водителя, вынудившего правоохранителей применить табельное оружие.

Как сообщили в МВД, в минувшую среду, 4 марта, в городе Хвалынске Саратовской области, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого, как выяснилось, не имел права управления транспортным средством.

Автомобилисту предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, но мужчина попытался скрыться.

После этого страж порядка открыл огонь – произвел предупредительный выстрел, а затем прострелил колесо машине нарушителя.

В итоге подозреваемый был задержан. Помимо административных протоколов за вождение без прав и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, составленных на водителя, ему может грозить уголовное преследование по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Согласно УК РФ, лицо, совершившее подобное преступление может лишиться свободы на срок до двух лет.