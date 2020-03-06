Десятки людей убиты и ранены на мероприятии с участием Абдуллы

Двадцать три человека погибли, 33 пострадали в результате нападения на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер страны Абдулла Абдулла. Данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти​​​. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Представитель премьера сообщил РИА Новости, что Абдулла при атаке не пострадал. Службы безопасности взяли под контроль территорию, где произошло нападение.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к нападению. Между тем несколько дней назад талибы объявили о возобновлении военных действий.