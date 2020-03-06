Знакомящихся онлайн предупредили об опасности коронавируса

Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает издание Business Insider, пользователям приложения для онлайн-знакомств теперь напоминают о необходимости защиты от вируса SARS-CoV-2.

В приложении появляется всплывающее окно, в котором говорится: "Мы хотим, чтобы вы продолжали веселиться, но сейчас важнее защитить себя от коронавируса". Помимо этого, в сообщении приводится список мер по профилактике заражения. Tinder пишет: "Часто мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующим гелем, не трогайте лицо и старайтесь соблюдать дистанцию в общественных местах".

Некоторые пользователи отметили, что на Tinder у них есть более насущные проблемы, другие - что Tinder дал им больше рекомендаций по защите от коронавируса, чем правительство.

Вспышка новой коронавирусной пневмонии COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Китае. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах по всему миру. Число зараженных в мире приблизилось к 98 тысячам, более 3,3 тысяч скончались.