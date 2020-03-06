Житель Калуги осужден за оправдание терроризма. Об этом сообщает ГТРК "Калуга" со ссылкой на областной УФСБ.

По версии следствия, Иван Любшин размещал в сети Интернет материалы, содержащие оправдание террористического акта в здании архангельского управления УФСБ. Он был совершен в октябре 2108 года. В результате теракта его исполнитель погиб, несколько сотрудников правоохранительных органов ранены.

По приговору Второго Западного окружного военного суда калужанин проведет 5,2 года в колонии общего режима. В ходе следственных действий выяснилось, что Любшин уже был привлечен к уголовной ответственности. Он был признан виновным в оправдание нацизма, а также в побоях и угрозе убийством.

В законную силу приговор еще не вступил, его можно обжаловать.