6 марта 202013:28

"Это пантомима": Захарова отреагировала на "смешной" указ Зеленского

Александр Щербак/ТАСС

На брифинге 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором 26 февраля объявлено "Днем сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя".


"Это пантомима, потому что смешно и бесполезно", — сказала Захарова.

Она также пояснила, что выбранная руководством Украины дата имеет историческую подоплеку.

Дипломат напомнила, что 25 февраля 2014 года Игорь Мосейчук — один из главарей украинский радикальной националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) "озвучил свои соображения по удержанию Крыма".

Тогда Мосийчук заявил, что, если власти Украины не способны жестоко наказать несогласных крымчан, то это сделает "Правый сектор". Он угрожал для расправы с ними направить на полуостров так называемый "поезд дружбы".

И вот спустя 6 лет на Украине появился новый праздник — "День сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополь, сказала Захарова.

Она посоветовала тем, кто его учредил, вспомнить об угрозах в адрес жителей Крыма, с которыми в 2014-м выступали в их адрес члены украинских радикальных движений.

"Зная о том, как видели на Украине так называемое освобождение Крыма от оккупации, стоит ли удивляться, что крымчане сделали свой осознанный выбор на референдуме 16 марта в пользу воссоединения с Россией?" — задалась вопросом Захарова на брифинге, который транслировал телеканал "Россия 24".

Официальный представитель МИДа РФ посоветовала тем, кто придумывает подобные даты, вспоминать призывали к жестокости и кровавым расправам, которые звучали в адрес жителей Крыма.

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