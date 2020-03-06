Бывший футболист "Динамо" возглавил "Брагу"

Бывший полузащитник сборной Португалии Куштодиу Каштру назначен новым тренером "Браги". Российским любителям футбола 38-летний Куштодиу известен по выступлениям за московское "Динамо".

Куштодиу пришел в "Динамо" из лиссабонского "Спортинга" в 2007 году и сыграл девять матчей за основной состав. Через год он вернулся на родину, где выступал за "Виторию" и "Брагу". На счету полузащитника десять матчей в сборной страны.

Куштодиу заменил на посту главного тренера "Браги" Рубена Аморима, который перебрался на работу в "Спортинг". Любопытно, но "Брага" и "Спортинг" являются конкурентами в борьбе за третье место. При это "Брага" на пять очков опережает столичный коллектив.