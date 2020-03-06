Клишас уточнил, что с поправками о запрете владения зарубежной недвижимостью

Планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Такой нормы нет и в действующем законодательстве.

Поправками предлагается запретить иностранное гражданство, вид на жительство, зарубежные счета для президента, премьера и его заместителей, министров и других чиновников.



Также в интервью радио "Вести ФМ" Клишас заявил, что многие поправки в Основной закон носят всеобъемлющий характер, их невозможно разбить по главам. Поэтому россияне будут голосовать не по каждой из них, а за законопроект в целом.

"Гражданам надо понять, что только реализация всех этих мер вместе скажется на качестве жизни каждого человека", — пояснил Клишас.

По его словам, многие часто ищут подвох, поэтому Центризбирком обязан четко изложить содержание поправок. Он уверен, что если граждане поймут, что это действительно влияет на качество их жизни, то они придут и проголосуют.

Ранее глава Центризбиркова Элла Памфилова сказала, что голосовать по каждой поправке в Конституцию — немыслимо, так как тогда бюллетень превратится в целую книгу.