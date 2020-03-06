Наносившие разметку на снег рабочие вызвали очевидца на мужской разговор

Житель Красноярска столкнулся с угрозами со стороны дорожных рабочих, которые наносили разметку во время сильного снегопада. Появление человека с камерой вызвало у них негодование.

"Я тебе сейчас машину краской оболью!" — припугнул один из рабочих, после того, как общественник Денис Шахматов покинул салон машины и отправился снимать с близкого расстояния.

По его словам, дорожники закрыли обзор его машине, на скорую руку сделали еще одну полосу разметки по снегу и уехали. В городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства изданию "Проспект Мира" отметили, что подрядчик нарушил условия контракта, выполнив работу в неподходящую погоду, а потому принята она не будет.

В свою очередь один из "краскораспылителей" на следующий день принес извинения автору записи за то, что вел себя вызывающе и нагрубил.