Первая жертва в Нидерландах: в Роттердаме от коронавируса умер человек

В Нидерландах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения коронавирусом COVID-19. Жертвой болезни стал 86-летний мужчина, сообщает портал NU.nl.

По информации сайта, пожилого жителя Роттердама доставили в больницу 1 марта. Он жаловался на проблемы с мочевыводящими путями, а затем у него обнаружились проблемы с дыханием. У мужчины взяли анализ на коронавирус, результат оказался положительным.

По данным голландского СМИ, примерно 2 процента из всех случаев заражения коронавирусом заканчиваются летальным исходом. В группе риска – пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Всего в Нидерландах заразились коронавирусом 82 человека.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре болезнь распространилась за пределы КНР. Ранее 6 марта сообщалось о первых случаях заболевания в Ватикане, Камеруне и Сербии.

Случаи заражения выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Больше всего заразившихся зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии. Общее число заболевших в мире составляет более 98 тысяч человек.